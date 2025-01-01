Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием воды одной из деревень Прикамья Глава СК поручил разобраться с проблемой водоснабжения в Осташатах Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем водоснабжении в д. Осташата Пермского края. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Ранее в Информационный центр СК обратилась жительница Пермского края. Она рассказала о проблемах с водой в д.Осташата. Из-за того, что в населённом пункте нет центрального водопровода, местные жители вынуждены использовать воду из озера Любимово, которая непригодна для потребления. Однако с 2016 года начался процесс обмеления водоёма, и сейчас селяне остались без единственного источника водоснабжения. Питьевую воду в деревню привозят, но подвоз организован в недостаточном объёме. Многочисленные обращения в администрацию не принесли результатов.

В следкоме по региону организовали проверку по поступившему обращению.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в начале марта Кунгурская прокуратура начала проверку по факту проблем с водоснабжением в Осташатах. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям администрации округа по организации водоснабжения населения, в том числе по периодичности подвоза воды и обоснованности размера тарифа на такой подвоз.

В 2022 году жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ. В обращении говорилось, что порядка 250 жителей этих деревень живут без чистой питьевой воды, также нет воды для стирки, мытья и полива. Поэтому жители вынуждены использовать воду из озера Любимово, но в 2022 году оно значительно обмелело и находилось на грани исчезновения.

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