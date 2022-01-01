Елена Синица В Прикамье около 250 человек живут без питьевой воды Жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает «Рифей».

Как говорится в обращении, порядка 250 жителей этих деревень живут без чистой питьевой воды, также нет и воды для стирки, мытья, полива.





На данный момент жители вынуждены использовать воду из озера Любимово, которое значительно обмелело и находится на грани исчезновения.

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