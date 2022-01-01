Елена Синица
В Прикамье около 250 человек живут без питьевой воды
Жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ
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В Пермском крае жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает «Рифей».
Как говорится в обращении, порядка 250 жителей этих деревень живут без чистой питьевой воды, также нет и воды для стирки, мытья, полива.
На данный момент жители вынуждены использовать воду из озера Любимово, которое значительно обмелело и находится на грани исчезновения.
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