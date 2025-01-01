Прокуратура начала проверку после жалоб на отсутствие воды в одной из деревень Прикамья Жители брали воду в озере, но оно промёрзло до дна Поделиться Твитнуть

Кунгурская городская прокуратура организовала проверку по факту отсутствии питьевой воды в д. Осташата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство даст оценку действиям администрации округа по организации водоснабжения населения, в том числе по периодичности подвоза воды и обоснованности размера тарифа на такой подвоз.

Ранее стало известно, что жители Осташат сидят без воды уже целых девять дней из-за того, что в населённом пункте обмелело единственное озеро. Там селяне брали воду. Но в данный момент оно сейчас и промёрзло до самого дна, а муниципального водопровода нет.

Напомним, проблема с водой в Осташатах давняя. Ещё в 2022 году жители деревень Осташата и Николичи написали заявление в Генпрокуратуру РФ. В обращении говорилось, что порядка 250 жителей этих деревень живут без чистой питьевой воды, также нет воды для стирки, мытья и полива.

Жители вынуждены использовать воду из озера Любимово, которое ещё в 2022 году значительно обмелело и находилось на грани исчезновения.

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