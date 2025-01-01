В Пермском крае представят к госнаградам погибших на пожаре сотрудников МЧС Евгений Некрасов и Александр Царамов отдали свои жизни, спасая людей в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудников ведомства Александра Царамова и Евгения Некрасова представят к государственным наградам (посмертно).

В МЧС по региону также заявили, что окажут семьям погибших героев всестороннюю помощь и поддержку.

Напомним, 12 марта в Соликамске простились с Евгением Некрасовым и Александром Царамовым, погибшими при тушении пожара 10 марта.

Старшего пожарного Александра Царамова похоронили на кладбище в с. Городищи Соликамского округа. Он служил в пожарной охране почти 25 лет и был награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» трёх степеней. У спасателя остались пятеро детей, младший из них родился только в прошлом году.

Начальника караула Евгения Некрасова похоронили на городском кладбище в Березниках у Мемориала погибшим пожарным. Известно, что он был выпускником Воронежского института, во время службы был награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын.

Как ранее писал «Новый компаньон», днём 10 марта в Соликамске по ул. Толстого загорелась кровля многоквартирного дома по ул. Толстого в Соликамске. Два сотрудника МЧС отправились на поиски и спасение людей в здание, а через какое-то время обрушились перекрытия и кровля, под которыми и погибли пожарные.

После трагедии прокуратура и следователи СК начали проверку.

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