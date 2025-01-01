СКР и прокуратура изучат обстоятельства гибели сотрудников МЧС на пожаре в Соликамске
Люди погибли под завалами
В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудников МЧС, которые тушили пожар в жилом доме Соликамска. Ведомство выяснит обстоятельства, причины и условия возгорания в жилом доме.
Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.
Кроме того, следователи СУ СКР по Пермскому краю также устанавливают обстоятельства смерти сотрудников МЧС. Следователи осматривают место происшествия и назначают необходимые судебные экспертизы.
Как ранее сообщал «Новый компаньон,» днём 10 марта произошло возгорание в многоквартирном доме по ул. Толстого в Соликамске. В здании загорелась кровля. Спасая жизни людей, погибли два сотрудника МЧС, оказавшиеся под завалами обрушенной кровли.
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