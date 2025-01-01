На севере Прикамья загорелся жилой дом В здании могут находиться люди Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Соликамске 10 марта загорелся жилой дом, пожарные подразделения приступили к тушению.

В МЧС по региону уточнили, что горит одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 170 кв. м. На месте работают более 40 специалистов и 19 единиц техники.

По словам очевидцев, в горящем здании могут находиться люди. Сейчас сотрудники МЧС ищут и спасают жильцов.

По уточнённой информации, инцидент произошёл на ул. Толстого. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 10 марта в 14:16.

По прибытии к месту вызова первого подразделения горела крыша по всей площади одноэтажного жилого дома.

О пострадавших не сообщается.

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