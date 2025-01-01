В минздраве Прикамья рассказали о пострадавших на пожаре в Кунгуре детях Одного из них отправили на амбулаторное лечение Поделиться Твитнуть

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в Кунгуре детей. Три ребёнка были госпитализированы.

«Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей. Третий ребёнок отправлен на амбулаторное лечение, в связи с отказом на госпитализацию, полученному от родителей», — сказали в ведомстве.

Напомним, пожар вспыхнул утром 13 марта в одной из квартир на третьем этаже жилого дома по ул. Детской.

Пострадали четыре человека, в том числе три ребёнка. Всех детей отвезли в больницу. Подразделения пожарной охраны спасли восемь человек, самостоятельно смогли выбраться из дома ещё 23 человека. Сообщалось, что люди прыгали из окон.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.