В Прикамье на пожаре пострадали четыре человека Трое из них — дети Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Кунгуре 13 марта вспыхнул пожар на ул. Детской— загорелась квартира в жилом доме.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии они установили, что горит квартира на третьем этаже.

В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе три ребёнка. Всех детей отвезли в больницу. Всего подразделения пожарной охраны спасли восемь человек, самостоятельно смогли выбраться из дома ещё 23 человека.

Как пишут СМИ, когда случился пожар, люди прыгали прямо из окон на матрасы.

Сейчас в МЧС по региону устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.