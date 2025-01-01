Жителям Чусового пересчитали плату за отопление и горячую воду Прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

Чусовская городская прокуратура выявила нарушения в работе муниципального предприятия при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Как рассказали прокуратуре Пермского края, в сентябре и октябре прошлого года в некоторых многоквартирных домах города тепло отсутствовало дольше, чем это допустимо требованиями и нормами, установленными законодательством.

По итогам проверки, директору предприятия внесено представление, которое он удовлетворил. Жителям пересчитали плату за теплоснабжение.

Также в соответствии с постановлением Инспекции государственного жилищного надзора Прикамья муниципальное предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг).

Напомним, в декабре 2024 года краевая прокуратура начала проверку обоснованности размера новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению. В ходе мониторинга СМИ сотрудники обнаружили большое количество обращений о повышении платы. Так, в Чусовом жильцы пожаловались, что в ноябрьских квитанциях получили счёт за тепло вдвое выше предыдущего.

Позже глава Чусовского округа Сергей Белов объяснил, что повышение коснулось только жителей одно- и двухэтажных домов. Для решения проблемы были предложены два пути: получение компенсации для возврата части средств и изменение нормативов после установки счётчиков за счёт муниципалитета.

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