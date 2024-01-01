Алёна Бронникова Мэр округа в Прикамье пообещал установить в проблемных домах счётчики тепла Ранее прокуратура обратила внимание на обоснованность роста платы за отопление Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Чусовского городского округа в Прикамье Сергей Белов пообещал жителям проблемных домов решить проблему с ростом платы за отопление. В частности, установить счётчики тепла за счёт муниципалитета, после чего будет возможен пересмотр нормативов.

«В связи с волнением жителей по поводу повышения нормативов на отопление с 13 октября 2024 года хочу прояснить ситуацию. На встрече с жителями стало очевидно, что многие поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию. В некоторых домах новый норматив даже ниже, чем в прошлом году. Повышение коснулось только жителей одно- и двухэтажных домов», — написал он на своей странице ВКонтакте.

Он рассказал, что уже встречался с жителями КТОС «Старый город» и п. Металлургов. Для решения проблемы были предложены два пути: получение компенсации для возврата части средств и изменение нормативов после установки счётчиков. По словам главы, сейчас в этом направлении ведётся работа, прокуратура оказывает содействие.

Для получения субсидии жителям предложили обратиться в ИГЖН с заявлением и квитанциями за октябрь и ноябрь 2024 года. Это можно сделать лично или онлайн — через интернет-приёмную Пермского края или ГИС ЖКХ, после чего обратиться в орган соцзащиты.

Ранее краевая прокуратура начала проверку по оценке обоснованности размера новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению. В ходе мониторинга СМИ сотрудники обнаружили большое количество обращений о повышении платы. Так, в Чусовом жильцы м/р Больничная гора в ноябрьских квитанциях получили счёт за тепло вдвое выше предыдущего.

В ведомстве установили, что 30 сентября минтарифов утвердило новые тарифы на отопление. Поскольку нормативы превышают ранее действовавшие, надзорный орган организовал проверку, чтобы оценить обоснованность их размера.

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