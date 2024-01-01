В Пермском крае прокуратура проверяет обоснованность роста платы за тепло в два раза Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского края начала проверку по оценке обоснованности размера новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ходе мониторинга СМИ сотрудники краевой прокуратуры обнаружили значительное число сообщений о существенном повышении размера платы за отопление. В частности, в Чусовом жильцы микрорайона Больничная гора столкнулись с резким ростом платы. В ноябрьских квитанциях счёт за тепло вырос вдвое. За отопление квартиры площадью 54,5 кв. м людям предложили заплатить 6,6 тыс. руб.

В ведомстве установили, что 30 сентября этого года Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края утвердило новые тарифы на отопление, которые начали действовать с октября.

Поскольку данные нормативы превышают ранее действовавшие, краевая прокуратура начала контрольно-надзорные мероприятия, чтобы оценить обоснованность их размера. Соответствующее требование ведомство направило в региональную Инспекцию госжилнадзора.

Ранее «Новый компаньон» писал , что правительство РФ установило предельные индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году для каждого региона России. Наибольший рост (+21,1%) запланирован в Пермском крае. Тарифы на ЖКУ, напомним, повышаются каждый год с 1 июля.

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