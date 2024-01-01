Жилищно-коммунальные услуги в Прикамье в 2025 году подорожают на 21,1% Это наибольший рост среди всех регионов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ установило предельные индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году для каждого региона России. Наибольший рост (+21,1%) запланирован в Пермском крае. Тарифы на ЖКУ, напомним, повышаются каждый год с 1 июля.

В число регионов со значительным ростом тарифов также вошли Архангельская область (+20%) и Кемеровская область (+19,8%). Наименьший рост ожидается в Амурской области (+8,6%), Республике Алтай (+8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+9%).

В распоряжении отмечается, что указанные индексы представляют собой среднее увеличение по регионам. То есть в отдельных городах и муниципальных образованиях каждого субъекта эти значения могут варьироваться, но не превышать установленные правительством пределы (от 2,1 до 4,8%, в зависимости от региона). В Пермском крае предел отклонения на 2025-2028 годы установлен на уровне 4,2%.

Прогноз социально-экономического развития предполагает средний рост цен на ЖКУ по стране на 11,9% в 2025 году, 5,4% в 2026-м и 4,8% в 2027-м.





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