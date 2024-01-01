Жителям аварийного дома в Прикамье начислили за отопление по 6 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Жители Прикамья столкнулись с резким ростом платы за отопление, сообщает ТК «Рифей-Пермь».

В Чусовом жильцы микрорайона Больничная гора получили ноябрьские квитанции за тепло. Сумма в них выросла почти вдвое. Так, за отопление квартиры площадью 54,5 кв. м жильцам предлагают заплатить 6,6 тыс. руб.

Как рассказали изданию в минтарифов, повышенные нормативы применяются, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии.

Местные жители говорят, что общедомовой счётчик сотрудники коммунальных служб ставить отказываются, поскольку дом является аварийным.

В ведомстве отвечают, что при превышении установленного предельного индекса оплаты жители могут написать заявление на получение субсидии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что правительство РФ установило предельные индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году для каждого региона России. Наибольший рост (+21,1%) запланирован в Пермском крае. Тарифы на ЖКУ, напомним, повышаются каждый год с 1 июля.

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