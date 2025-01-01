Из-за нарушений санэпиднорм в Перми приостановлена деятельность ещё одного кафе Точка общепита находится в центре города Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми на 80 суток приостановил деятельность ещё одного заведения общепита. Как сообщает пресс-служба суда, в кафе «Шаурма папа» по ул. Газеты Звезда, 25б были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» во время проверки выявил пересечение сырья и готовой продукции, реализацию некоторых кулинарных изделий без технологических карт, нарушения условий хранения, отсутствие сопроводительной документации продуктов, отсутствие в производственном помещении холодильного и моечного бактерицидного оборудования и пр. Кроме того, сотрудники несвоевременно или не полностью проходили профессиональную и гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительные и периодические медосмотры.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, в отношении владельца кафе Александра Чуракова было рассмотрено 12 марта. Суд пришёл к выводу, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью потребителей и могут стать причиной возникновения инфекционных и других заболеваний.

Предпринимателю было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 80 суток. Дата исчисляется с 6 марта.

Как написал на личной странице ВКонтакте сам Александр Чураков, 5 марта заведение работало последний день. Он поблагодарил гостей и предположил, что продолжит вести деятельность в сфере общественного питания.

«Закрываемся по требованию государства, из-за отсутствия запасного выхода. Возможно, я ещё займусь общепитом в будущем, возможно, и у "Шаурмы папы" будет возрождение, но пока не загадываю», — сообщил он.

Ранее в Перми была приостановлена деятельность ещё двух точек общепита из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений. На 45 дней закрылись «Шаурмичка» и «Кафе-бар» по ул. Революции, 66.

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