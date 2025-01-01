В Перми приостановлена деятельность ещё двух кафе В точках общепита выявлены нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Свердловском районе Перми прекратили работу ещё два кафе — «Шаурмичка» и «Кафе-бар» по ул. Революции, 66. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.

В результате инспекции, проведённой Роспотребнадзором, в точках общепита выявлены нарушения санитарных норм, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. Например, организация рабочих зон не гарантировала последовательность технологических этапов, поступающие продукты питания не имели необходимой маркировки и документации, не проводился регулярный контроль качества, приготовление блюд и напитков осуществлялось без соответствующих технологических карт, отсутствовали раздельные санузлы для сотрудников и посетителей, а системы подачи и отвода воды находились в нерабочем состоянии.

Суд признал индивидуального предпринимателя и компанию, занимающихся предоставлением услуг питания, нарушившими ст. 6.6 КоАП РФ, и вынес решение о временном приостановлении работы каждого из заведений на 45 дней.

Исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Кафе опечатали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.