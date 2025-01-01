Суд вынес приговор экс-начальнику управления автодорог Прикамья Андрей Угольков получил взятку в 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский районный суд 12 марта вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении Андрея Уголькова, бывшего руководителя управления автодорог и транспорта Прикамья. Как сообщает краевая прокуратура, его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Угольков был задержан в 2023 году при получении взятки в 15 млн руб. от подрядчика по госконтракту за беспрепятственную приёмку и оплату работ по капремонту дороги — Павла Ковыева. Деньги были переданы при помощи посредника, экс-начальника «Горсвета» Игоря Дороднова. Последнего приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. Ковыева освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным обращением в правоохранительные органы.

«С учётом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 79,08 млн руб., и он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления, на пять лет, с конфискацией имущества в размере суммы взятки», — сообщили в надзорном органе.

В суд дело было передано в ноябре 2024 года. Несмотря на то, что подсудимый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривалось в общем порядке.

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