Суд рассмотрит дело экс-начальника управления автодорог Прикамья в общем порядке Хотя ранее Андрей Угольков заключил с прокуратурой досудебное соглашение Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

В Пермском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Андрея Уголькова, бывшего руководителя управления автодорог и транспорта Пермского края.

Следствие полагает, что он через посредников получил взятку в размере 15,8 млн руб. от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева. Эта сумма была уплачена за подписание документов, подтверждающих стоимость работ по установке освещения на одной из автомобильных дорог.

Во время следствия Угольков признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, что предполагает особый порядок рассмотрения дела.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», на заседании суда экс-чиновник снова сказал, что признаёт себя виновным. Однако гособвинитель Максим Шадрин заявил, что дело должно рассматриваться в общем порядке, а не в особом. Учитывая мнение прокуратуры, суд принял соответствующее решение.

Как сообщает издание, позиция надзорного органа могла быть обусловлена некоторыми несоответствиями в показаниях Уголькова, данных им во время предварительного следствия.

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