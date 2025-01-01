За прошлые сутки в Прикамье ликвидировано шесть пожаров Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 11 марта 2025 года, в Пермском крае было потушено шесть очагов возгорания, в том числе четыре в городской черте Перми и по одному в Кунгурском и Соликамском муниципальных округах. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Для улучшения пожарной ситуации во вторник на территории Пермского края было осуществлено 1713 обходов жилых домов, в ходе которых с 2749 гражданами проведены инструктажи и распространена 2201 листовка с полезной информацией.

Напомним, в Соликамске Пермского края 12 марта прощаются с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, погибшими при ликвидации пожара. Погибли начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», днём 10 марта произошло возгорание в многоквартирном доме по ул. Толстого в Соликамске. В здании загорелась кровля. Очевидцы сообщили, что в здании могут находиться люди. Два сотрудника МЧС отправились на поиски и спасение людей. Через несколько минут произошло обрушение перекрытий и кровли, под которыми и погибли пожарные.

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