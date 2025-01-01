В Соликамске 12 марта простятся с погибшими на пожаре сотрудниками МЧС В Спасо-Преображенском монастыре пройдёт отпевание Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Соликамске Пермского края 12 марта пройдёт церемония прощания с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, погибшими при ликвидации пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«12 марта состоится прощальная панихида с трагически погибшими при исполнении служебного долга огнеборцами МЧС России в 12:00 (10:00 мск) по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского, 20 (ДК завода "Урал")», — говорится в информации ведомства.

Как сообщили в управлении, после панихиды в Спасо-Преображенском монастыре состоится отпевание, а затем пройдут похороны Александра Царамова в с. Городище и Евгения Некрасова в г. Березники.

МЧС России по Пермскому краю

Начальник караула Евгений Некрасов, 1994 г.р., окончил Воронежский институт, во время службы был награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын.

Старший пожарный Александр Царамов родился в 1979 году, в пожарной охране служил с 2000 года, награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» трёх степеней. У него остались пятеро детей, самый младший родился в 2024 году.

Как ранее сообщал «Новый компаньон,» днём 10 марта произошло возгорание в многоквартирном доме по ул. Толстого в Соликамске. В здании загорелась кровля. Очевидцы сообщили, что в здании могут находиться люди. Два сотрудника МЧС отправились на поиски и спасение людей. Через несколько минут произошло обрушение перекрытия и кровли, под которыми и погибли пожарные.

По факту гибели сотрудников МЧС прокуратура начала проверку, ведомство выяснит обстоятельства, причины и условия возгорания. Следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства их смерти, осматривают место происшествия и назначают необходимые судебные экспертизы.

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