На юге Прикамья простились с участником СВО Габитом Хасановым Он погиб в начале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: админитстрация Бардымского муниципального округа

Как сообщает администрация Бардымского муниципального округа, 11 марта в муниципалитете проводили в последний путь участника российский спецоперации Габита Хасанова.

Он родился 9 сентября 1988 года в с. Константиновка. После окончания школы получил профессию электрогазосварщика. С 2019 года работал в ООО «Аргос-ЧУРС» помощником бурильщика.

В ноябре прошлого года Габит Хасанов подписал контракт для участия в специальной военной операции и погиб 3 января 2025 года. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Фото: админитстрация Бардымского муниципального округа

«Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшего», — говорится в сообщении властей.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО уроженца п. Сейва Сергея Тацина. Он родился 17 декабря 1984 года. С 16 октября 2023 года служил по контракту на СВО рядовым и погиб при исполнении обязанностей военной службы 14 сентября прошлого года.

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