В Прикамье проводят в последний путь участника СВО Сергея Тацина Он погиб 39 лет в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских на своей странице ВКонтакте сообщила о гибели в хоже СВО уроженца п. Сейва Сергее Тацине.

Сергей родился 17 декабря 1984 года. С 16 октября 2023 года он служил по контракту на СВО рядовым и погиб при исполнении обязанностей военной службы 14 сентября прошлого года.

«От себя лично и от коллектива администрации Гайнского муниципального округа выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям Сергея. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написала Шалгинских.

По её словам, прощание с военнослужащим состоится 12 марта в здании школы п. Сейва. Начало — в 13.30.

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