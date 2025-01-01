На севере Прикамья простятся с бойцом СВО Евгением Чугайновым Он погиб ещё в декабре 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

При выполнении задач в ходе спецоперации погиб погиб житель д. Дёмино Евгений Чугайнов. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Евгений Чугайнов родился в 1983 году, а погиб 7 декабря 2023 года при выполнении задач в зоне СВО.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдут 14 марта. С 13:00 до 13:30 запланировано отпевание, а с 13:30 до 14:00 церемония прощания в здании клуба с. Кочёво.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою», — написал Юркин.

Напомним, ранее стало известно о гибели в зоне боевых действий уроженца Косинского муниципального округа, 50-летнего Андрея Анфалова. Мужчина находился на СВО с июля 2024-го года, но уже 28 июля того же года был убит. То есть он не прослужил и одного месяца.

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