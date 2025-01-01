В Пермском крае простятся с погибшим участником СВО Андреем Анфаловым Поделиться Твитнуть

Фото: адмиинстрация Косинского округа

В ходе спецоперации летом прошлого года погиб уроженец Косинского муниципального округа 50-летний Андрей Анфалов. С ним простятся на малой родине в середине этой недели. Об этом сообщила администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка Анфалова Андрея Викторовича,

Андрей Анфалов родился 22 марта 1974 года. С июля 2024-го проходил службу по контракту в зоне СВО на Украине. Был рядовым на должности стрелка стрелкового батальона.

Военнослужащий погиб при выполнении задач в ходе СВО 28 июля того же года.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится на странице муниципалитета.

Прощание с участником СВО состоится 12 марта в д. Чазево, там же, в 13:00, у сельского Дома культуры пройдёт траурный митинг.

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