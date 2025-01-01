Управляющая крупнейшим ТРЦ в Перми компания впервые закончила год с прибылью Чистая прибыль составила почти 205 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Управляющее самым крупным торгово-развлекательным центром в Перми «Планета» ООО «Ла Терра» впервые завершило финансовый год с прибылью. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», соответствующая информация опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

В минувшем году выручка ООО выросла на 21,1% по сравнению с 2023 годом и составила 1,82 млрд руб. Впервые с момента открытия ТРЦ компания получила положительный финансовый результат. Чистая прибыль в 2024 году составила 204,9 млн руб., предыдущий год был завершён с убытком 50,2 млн руб.

Сумма выплаты по кредиту сложилась в 1,2 млрд руб., в 2023-м она составила 854,3 млн. Как отмечает издание, строительство объекта оператору «Планеты» обошлось в 8 млрд руб., кредит Сбербанка составил около 5 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в декабре в «Планете» открылось кафе уфимской ресторанной группы Trend. Заведение итальянской и греческой кухни получило название Avgust Bistro.

Напомним, ТРЦ открыл двери весной 2021 года. Его площадь составляет 150 тыс. кв. м. Ежедневная планируемая посещаемость — 35 тыс. человек.

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