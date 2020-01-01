ТРЦ «Планета» в Перми может открыться 22 апреля Он станет самым крупным торгово-развлекательным центром в городе Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный центр «Планета» (г. Пермь, ш. Космонавтов, 162б) планируют открыть 22 апреля. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили несколько источников. В пресс-службе компании-застройщика Malltech ответили, что пока не готовы обозначить дату открытия, и обещали назвать её в ближайшее время.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. А планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

Компания-застройщик торгового центра Malltech анонсировала открытие новых для Перми магазинов Uniqlo, Hoff, «Золотое яблоко», а также точек индустрии общественного питания — американской сети кафе-пекарен Cinnabon и итальянской сети Gelateria Italiana.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года. По последней информации от компании-застройщика торгово-развлекательного центра Malltech, открытие запланировано на вторую половину апреля.

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