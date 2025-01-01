Алёна Бронникова Уфимская ресторанная группа открыла в пермском торговом центре кафе Avgust Bistro В меню представлены итальянские и греческие блюда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» открылось заведение уфимской ресторанной группы Trend. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе торгового центра, кафе Avgust Bistro начало работу 28 декабря.

«Сначала гости могли приобрести только напитки и выпечку, — сообщили представители «Планеты». — С 15 января заведение работает в полноценном формате. Всего в Avgust Bistro 48 посадочных мест».

Меню нового заведения представляет собой смесь итальянских и греческих гастрономических направлений. В него вошли закуски и салаты, горячее, супы, пицца, паста, авторские десерты и напитки.

О запуске нового проекта стало известно в сентябре. Avgust Bistro занял площадку центрального атриума «Планеты» в 300 кв. м. В пермском ТРЦ с 2022 года работает ещё одно заведение, которое развивает группа Trend, — кафе сети Buffet в формате free flow.

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