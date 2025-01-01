Срок завершения строительства модульного комплекса на севере Прикамья перенесли на 10 лет Проект планируется реализовать до 2036 года Поделиться Твитнуть

Срок реализации приоритетного проекта по строительству модульных средств размещения в п. Золотанка Красновишерского округа перенесли с 2026-го на 2036 год. Соответствующее решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье 7 марта.

Согласно опубликованному на сайте краевого минэкономразвития протоколу, общий объём инвестиций составляет 108,05 млн руб., количество создаваемых рабочих мест — 13, срок реализации — с 2024 по 2036 год. Кроме того, инициатор должен до 2026 года осуществить в посёлке благоустройство набережной и лодочной станции. Отмечается, что планируемые к созданию объекты гостиничного комплекса являются некапитальными строениями.

В августе 2024 года проект получил статус «приоритетного инвестиционного». Инициатором стало ООО «Кваркуш-Сервис», которому принадлежит другой турпроект в Прикамье — база отдыха «Кваркуш» рядом с Жигаланскими водопадами. Площадь территории будущего комплекса составит 9,2 тыс. кв. м. Здесь разместят четыре двухэтажных коттеджа, отдельно построят здание ресепшен с котельной и другими хозяйственными помещениями, а также кафе и СПА-центр с бассейном. Ранее завершить все работы планировалось к 2026 году.

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