Алёна Бронникова В посёлке Красновишерского округа Прикамья построят модульный гостиничный комплекс Объём инвестиций оценивается в 108 млн рублей Поделиться Твитнуть

В небольшом посёлке Золотанка Красновишерского городского округа Пермского края планируют построить модульный гостиничный комплекс из четырёх коттеджей. По информации источника «Коммерсантъ-Прикамье», объём инвестиций оценили в 108 млн руб.

Автором проекта стала компания ООО «Кваркуш-Сервис», которая реализует другой турпроект в Прикамье — базу отдыха «Кваркуш» рядом с Жигаланскими водопадами. На последнем заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту был присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект». Это позволит арендовать инициатору находящийся в региональной собственности земельный участок без торгов.

Площадь территории комплекса составит 9,2 тыс. кв. м. Площадь двухэтажных коттеджей — по 160 кв. м. Отдельно будет построено здание ресепшен с котельной и другими хозяйственными помещениями на 60 кв. м, а также кафе (120 кв. м) и СПА-центр с бассейном (72 кв. м). Кроме этого, на компанию возложена обязанность по благоустройству набережной и организации лодочной станции. Завершить все работы планируется к 2026 году.

По мнению экспертов, при реализации проекта инициатору придётся столкнуться с рядом трудностей. В частности, поскольку населённый пункт находится на отдалённой территории, возможны большие финансовые и ресурсные затраты для создания качественной дороги, нюансы с экологическим законодательством, а спрос будет преимущественно у местных туристов с высоким уровнем дохода.

Золотанка расположена на левом берегу реки Улс, при впадении в неё р. Большой Золотанки, расстояние от Перми по автодороге составляет более 420 км. Посёлок находится на пути к горному плато Кваркуш, в 82 км от высшей точки хребта Вогульского камня. На статистическом ресурсе bdex.ru указано, что на 1 сентября 20241 года в Золотанке проживает 54 человека.

ООО «Кваркуш-Сервис» зарегистрировано в июне 2024 года в Перми, по данным сервиса «Компаниум». Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Учредитель и директор — предприниматель Алексей Мельман. Он также является владельцем ещё трёх действующих свердловских организаций: ООО ТК «Зима-Лето» и ООО «Бизнес-Класс» в сфере турагентств и ООО «Инженер» в сфере аренды недвижимости.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Пермском крае отмечается стабильно высокий интерес предпринимателей и инвесторов к строительству глэмпингов, домиков и модульных гостиниц. Одной из причин, по мнению представителей бизнеса, является короткий срок окупаемости, а также более низкие затраты на строительство, чем в возведение капитальных зданий. Некоторые успешные проекты могут приносить до 15—20% годовых, но окупаются не все вложения.

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