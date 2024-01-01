Алёна Бронникова Пока все дома В Пермском крае растёт число глэмпингов и модульных гостиниц Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отмечается стабильно высокий интерес предпринимателей и инвесторов к строительству экодомов для размещения туристов.

По данным Министерства по туризму Прикамья, по итогам 2023 года на территории регио­на при поддержке ведомства было запущено 18 новых глэмпингов и три модульные гостиницы. В этом году рынок ожидает дальнейшее расширение. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на поддержку проектов по созданию кемпингов и автокемпингов выделено 30 млн руб. Из федерального бюджета на эти цели направят 28,5 млн руб., из краевого — 1,5 млн руб. В этом году планируется поддержать не менее шести региональных проектов. Максимальная сумма гранта составит 5 млн руб. В настоящее время заявки проходят процедуру рассмотрения и оценки.

Как считают эксперты, увеличению количества глэмпингов в Прикамье способствует рост спроса на фоне роста внутреннего турпотока. Устаревший рынок турбаз и санаториев к началу 2020-х годов потребовал обновления, и в это время до региона дошёл тренд на глэмпинги и экоотели, возникший в России всего несколько лет назад.

«Данный вид отдыха за последние годы стал дополнением к базам, кемпингам, загородному отдыху на природе с максимально возможным комфортом, чего ранее не хватало. Собственно, этим они и отличаются от привычных мест размещения. Глэмпинг — это по-простому «гламурный кемпинг» со всеми вытекающими: фотозонами, красивыми пейзажами, с повышенным уровнем сервиса и досуга», — отметил собственник центра активного отдыха «Бухта Беринга» Сергей Ажгихин.

Гламурный кемпинг

Глэмпинги и модульные гостиницы становятся не менее популярными, чем обычные отели и гостиницы, поскольку возводятся зачастую рядом с природными достопримечательностями, особо охраняемыми природными территориями и популярными туристическими маршрутами, где запрещено возведение капитальных строений. Таким образом, у путешественников появляется возможность комфортно и безопасно отдохнуть на природе, в живописной локации. Кроме того, по мнению собственника глэмпинга «Горы Реки» Василия Вавилова, такой отдых может компенсировать отсутствие полноценной дачи и позволить каждый раз менять локацию.

«Привлекательно это направление тем, что можно не заводить полноценную дачу, а менять её каждые выходные, выбирая разные места. Это выходит дешевле, чем содержать свой загородный дом, к тому же можно посетить много разных туристических объектов. Что касается плюсов отдыха, то это краткосрочность аренды, отсутствие необходимости содержать дом; минус — в высокий сезон сложно моментально забронировать место», — отметил он.

Эксперты называют такой отдых культурным, здоровым и эстетичным, он позволяет провести время за городом одному, вдвоём, с семьёй или компанией. Среди недостатков, помимо сложностей с бронированием, — высока вероятность столкнуться с некачественным сервисом при выборе бюджетных проектов. Это связано в большей степени с тем, что пока эта бизнес-ниша в Пермском крае только развивается и само понятие «глэмпинг» не до конца понятно предпринимателям и туристам.

«Изначально глэмпинг — это высокий сервис. Пока само понятие ещё не до конца сформировано, и на данный момент под ним подразумеваются абсолютно разные вещи», — подчеркнула сооснователь проекта Hytte Вероника Санникова.

Она также отметила, что первые два года с момента открытия проекта наблюдалась максимальная загрузка — до 90—95%, однако в 2023 и 2024 годах в несезон (ноябрь, апрель и март) ощущались небольшие провалы, вплоть до 65%. По её словам, это было связано с более низкими ценами в 2021 и 2022 годах и слабой конкуренцией — на территории региона тогда действовали всего несколько проектов.

На снижение спроса в текущем году обратил внимание и Василий Вавилов. По его мнению, на это повлияли как открытие новых объектов размещения, так и рост цен, включая цены на топливо и питание, и экономическая ситуация в целом, когда люди стали стремиться к экономии и накоплению денежных средств.

Основатель лодж-территории «Две сосны» Александр Пархоменко отметил, что востребованность на протяжении четырёх лет существования его проекта оставалась достаточно стабильной, но низкая занятость домиков также отмечалась с середины весны до начала лета в связи с погодными условиями.

В санатории «Демидково», на территории которого также работают экодома и глэмпинг, отмечают, что по итогам первого полугодия 2024 года спрос на отдых в высокий и низкий сезоны остался на уровне 2023 года.

«При этом с каждым годом растёт спрос на отдых в рождественские праздники. В январе не было ни одного свободного дома или номера на этот период. Сейчас мы ставим предварительные брони уже на январь 2026 года. Такая тенденция обусловлена тем, что у нас сохраняется преемственность поколений. Многие приезжали в «Демидково» ещё детьми, а теперь привозят на территорию счастья своих детей и даже внуков. Конечно, ежегодно появляются новые гости. Круг друзей «Демидково» растёт. Это радует и мотивирует. Сказывается и смена предпочтений в сторону отдыха в России, и понимание роли совместного семейного отдыха», — отмечают в «Демидково».

Среди гостей в глэмпингах и домиках Прикамья — туристы из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска, Самары и Ижевска. Чаще всего бывают жители Перми, Березников, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Чернушки и Барды. Иногда количество гостей из других регионов превышает количество гостей из Пермского края. Как правило, такие объекты размещены недалеко от популярных достопримечательностей. Так, в глэмпинге «Горы Реки», который расположен недалеко от Усьвинских столбов, 60% туристов — приезжие из других субъектов РФ.

Чаще всего туристы приезжают на период от одних до трёх суток, некоторые гости проводят в глэмпингах и небольшой отпуск, останавливаясь на неделю или 10 дней.

Стоимость отдыха

Эксперты отмечают, что стоимость размещения в глэмпингах зависит от спроса. При этом за последний год многие подняли цены на отдых в пределах инфляции, в среднем — на 10%. Некоторым игрокам на рынке пока удаётся сдерживать рост цен.

«Учитывая дефицит глэмпингов в Пермском крае, цены на проживание в них остаются достаточно высокими, особенно в туристический сезон, и, скорее всего, продолжат расти, — комментируют в минтуризма Прикамья. — Естественно, что в «проходимых» местах и известных туристических локациях — на Усьве, в Чердыни, Полазне, Суксуне и в радиусе 100 км от Перми — цены на размещение выше».

Динамика роста цен на отдых в этом году связана с общей экономической ситуацией. Цены выросли на коммунальные услуги, строи­тельство и материалы, обслуживание, энергозатраты, а также заработные платы. Глэмпинги испытывают такой же дефицит кадров, как и все другие отрасли. Предприниматели отмечают, что у явного преимущества площадок (размещения вдали от населённых пунктов) есть большой недостаток для самих руководителей — отсутствие квалифицированного персонала.

«Это совершенно новый вид бизнеса, и в нём нет готовых специалистов. А подготовка и обучение — это достаточно большие временные рамки. Кроме того, люди не готовы работать за те деньги, которые мы могли предложить вначале. Теперь те, кто может полноценно работать и управлять глэмпингом, конечно, знают себе цену, вследствие чего растёт и уровень зарплат», — рассказал Сергей Ажгихин.

Он добавил, что проблема в кадровом вопросе связана также и с сезонностью, поскольку после трёх месяцев высокого сезона необходимо персонал каким-то образом занять или временно сократить.

Окупаемость бизнеса

Большинство экспертов считает, что срок окупаемости строительства глэмпингов, домиков и модульных гостиниц достаточно короткий. Строительство быстровозводимых, готовых к приёму гостей модулей дешевле, чем возведение и обустройство капитальных зданий. Некоторые успешные проекты могут приносить до 15—20% годовых. Однако не все вложения окупаются.

«В Пермском крае очень красивая природа, мест для размещения глэмпингов много. Бизнес довольно молодой, поэтому неудивительно, что прирост количества отмечается по всей стране. Направление привлекательно довольно невысокими вложениями и быстрой окупаемостью, важно разместить домики в удачном месте, вложиться в рекламу. Постараться сделать глэмпинг красивым, оригинальным, насытить дополнительными услугами и развлечениями», — уверен Александр Пархоменко.

Вероника Санникова отмечает, что в последнее время открылось много небольших проектов из одного—трёх домиков, которые подхватывают тренд. Крупные проекты, состоящие из 10 и более модулей, где необходимы инвестиции, менее поворотливые и только формируются. По её мнению, рост количества новых глэмпингов и модульных гостиниц в целом также связан с убеждённостью инвесторов и предпринимателей в быстрой окупаемости вложений. И при реализации многим приходится сталкиваться с большим объёмом проблем, которые они не учли ранее.

«Поставил домик, сдаёшь его, получаешь прибыль — математика кажется простой. Это, конечно, миф. Потому что многие в своей бизнес-модели не учитывают расходы на персонал, рост цен и обслуживание домов. Это направление кажется простым и привлекательным, но на самом деле оно многосложное. В нём нужно быть хорошим маркетологом, разбираться в строительстве, земельных и юридических вопросах, также важны клиентоориентированность и сервис», — добавила она.

Изначально глэмпинги казались привлекательным направлением в связи с относительно небольшим объёмом вложений. Как отметила Вероника Санникова, стоимость составляла от 10 млн руб., сейчас вход в этот бизнес стал выше, и на реализацию проекта на пять-шесть домов необходимо закладывать более 20 млн руб.

Эксперты обратили внимание и на тенденцию продажи уже готовых глэмпингов, по всей видимости, не принёсших тот уровень дохода, на который создатели рассчитывали.

В минтуризма Пермского края подчеркнули, что, несмотря на высокий уровень конкуренции в этой сфере, в Прикамье ниша остаётся ещё свободной для новых игроков, особенно в отдалённых от краевого центра территориях. Эксперты также сходятся во мнении, что сейчас рынок только развивается, а в будущем наибольший спрос сохранится за комплексными проектами с правильно проработанной уникальной концепцией, где гости смогут не только разместиться, но и поесть, и выбрать для себя разные варианты досуга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.