Контракты пермского издателя с гордумой признали незаконными Он должен вернуть в бюджет почти 37 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Арбитражный суд Пермского края признал незаконными контракты, заключённые между Центром деловой информации (издателем газет Business Class и «Наш район») и Пермской городской думой на освещение работы депутатов городского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд пришёл к выводу, что договоры были заключены с признаками коррупции, поэтому их признали незаконными. Издателя газет обязали вернуть в городскую казну 31,3 млн руб. за семь муниципальных контрактов, а также 5 млн руб. процентов за пользование деньгами бюджета.

Речь идёт о деле, связанном с бывшим начальником пресс-службы Пермской городской думы Константином Шестаковым, который в то время работал в городском парламенте. Ранее Седьмой кассационный суд отказал ему в обжаловании, и вынесенное ранее решение Ленинского районного суда было оставлено без изменений.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале 2024 года прокуратура внесла в гордуму представление, в процессе рассмотрения которого Шестаков уволился по собственному желанию. Надзорный орган потребовал внести изменение в документы о его увольнении, заменив формулировку «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Основанием стали результаты проверки, в ходе которых был выявлен конфликт интересов при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ. В частности, это касалось ООО «Центр деловой информации», соучредителем которого он был до 2011 года. Шестаков попытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.

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