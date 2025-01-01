Бывший пресс-секретарь думы Перми вновь не смог оспорить формулировку увольнения Кассационный суд не удовлетворил жалобу Константина Шестакова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Седьмой кассационный суд в Челябинске 6 марта рассмотрел жалобу бывшего начальника пресс-службы Пермской городской думы Константина Шестакова на решения нижестоящих инстанций о формулировке причины его увольнения. Оспорить решение ему не удалось.

Как сообщает Properm.ru, Седьмой кассационный суд отказал Константину Шестакову в обжаловании. Решение Ленинского районного суда было оставлено без изменений.

Напомним, в феврале 2024 года прокуратура внесла в гордуму представление, в процессе рассмотрения которого Шестаков уволился по собственному желанию. Надзорный орган потребовал внести изменение в документы о его увольнении, заменив формулировку «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Основанием стали результаты проверки, в ходе которых был выявлен конфликт интересов при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ. В частности, это касалось ООО «Центр деловой информации», соучредителем которого он был до 2011 года. Шестаков попытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменения.

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается также иск от прокуратуры к упомянутому ООО. Ведомство требует взыскать с него более 36,7 млн руб., из которых 31,3 млн было получено за исполнение семи муниципальных контрактов от гордумы. По мнению ведомства, сделки заключались в условиях конфликта интересов.

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