Прокуратура Прикамья взыскивает с учредителя краевой газеты более 36,7 млн рублей Ведомство требует признать ничтожными 7 муниципальных контрактов с гордумой Поделиться Твитнуть

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от региональной прокуратуры к ООО «Центр деловой информации». Ведомство требует взыскать с этой компании более 36,7 млн руб. Из этой суммы 31,3 млн общество получило за исполнение семи муниципальных контрактов от думы Перми. В прокуратуре полагают, что эти сделки были ничтожными, так как заключались в условиях конфликта интересов. Первым на иск обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«Центр деловой информации» — получатель и оператор контрактов мэрии, Пермской городской думы, заксобрания и иных госструктур. Он издает газету Business Class.

Требование надзорного органа к компании — это продолжение дела, связанного с увольнением бывшего руководителя пресс-службы Пермской городской думы Константина Шестакова из-за конфликта интересов.

Напомним, ранее прокуратура внесла в гордуму представление, в процессе рассмотрения которого Шестаков уволился по собственному желанию. Надзорный орган потребовал внести изменение в документы о его увольнении, заменив формулировку «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Основанием для этих требований стали результаты проверки, выявившие конфликт интересов при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ. В частности, в этой истории фигурировало ООО «Центр деловой информации».

Шестаков, в свою очередь, выступил против удовлетворения требований прокурора, утверждая, что уже понёс моральное наказание из-за судебного процесса. Он попытался обжаловать решение, но Пермский краевой суд оставил его без изменения.

Отметим, Константин Шестаков был одним из учредителей ООО «Центр деловой информации». В 2011 году он вышел из состава учредителей, и сейчас его нет в бенефициарах компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.