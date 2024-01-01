Краевой суд признал законным увольнение начальника пресс-службы думы Перми из-за утраты доверия

Константин Шестаков не смог оспорить решение суда нижестоящей инстанции

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Пермская городская дума

Пермская городская дума
  Константин Долгановский

Пермский краевой суд 24 октября рассмотрел апелляционную жалобу бывшего руководителя пресс-службы Пермской городской думы Константина Шестакова на решение Ленинского районного суда Перми. Ранее суд удовлетворил требования прокурора об увольнении руководящего сотрудника гордумы в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. 

Как установил суд, прокуратура Перми провела проверку в аппарате гордумы и установила, что муниципальный служащий, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с руководителем коммерческой фирмы, с которой они совместно владеют недвижимостью и между ними сложились иные близкие отношения.

Напомним, прокуратура внесла в гордуму представление, в процессе рассмотрения которого Шестаков уволился по собственному желанию. Надзорный орган потребовал внести изменение в документы об увольнении Шестакова, заменив формулировку «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Основанием для этих требований стали результаты проверки, выявившие конфликт интересов при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ.

Шестаков, в свою очередь, выступил против удовлетворения требований прокурора, утверждая, что уже понёс моральное наказание из-за судебного процесса. Он попытался обжаловать решение, но Пермский краевой суд оставил его без изменения. 

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