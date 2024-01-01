Суд поддержал увольнение бывшего начальника пресс-службы Пермской гордумы из-за утраты доверия На этом настаивала прокуратура Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Суд решил уволить бывшего руководителя пресс-службы Пермской городской думы Константина Шестакова в связи с утратой доверия, сообщает Properm.ru.

Это решение было принято 1 августа на основании иска прокуратуры Перми к думе и экс-начальнику пресс-службы. Прокуратура требовала внести изменение в документы об увольнении Шестакова, заменив формулировку «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Основанием для этих требований стали результаты проверки, выявившие конфликт интересов при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ.

Шестаков, в свою очередь, выступил против удовлетворения требований прокурора, утверждая, что уже понёс моральное наказание из-за судебного процесса.

Напомним, 22 февраля прокуратура, проведя проверочные мероприятия, направила в думу представление о возможных признаках коррупции. Через четыре дня после этого Шестаков подал заявление на увольнение, и 26 февраля он покинул свою должность.

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