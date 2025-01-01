В список самых красивых малых городов вошли ещё два населённых пункта Прикамья Помимо Чердыни, отмечены Кын и Усолье Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В список самых красивых населённых пунктов страны вошли ещё две территории Прикамья. В списке сертифицированных на сайте Ассоциации самых красивых городков и деревень России, помимо Чердыни, указаны село Кын и город Усолье.

Кын входит в состав Лысьвенского округа, был основан Николаем Строгановым в 1759 году при строительстве Кыновского железоделательного завода, в 2020 году включён в перечень исторических поселений регионального значения. Усолье было основано Строгановыми в 1606 году, активно развивалось как центр солеваренной промышленности, после запуска Камской ГЭС в 1951 году город попал в зону затопления, сейчас это историко-архитектурный комплекс, состоящий из более 40 памятников архитектуры 17-19 веков.

Ранее также стало известно, что в число самых красивых малых городов России вошла Чердынь. Церемония вручения соответствующего сертификата состоится 13 марта, во время Пермского экономического конгресса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.