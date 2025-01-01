Город на севере Прикамья попал в список самых красивых малых городов России Вручение сертификата состоится 13 марта Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Чердынь попала в список самых красивых малых городов страны. Церемония вручения сертификата о вхождении города на севере Прикамья в число самых красивых деревень и городков России состоится 13 марта, во время Пермского экономического конгресса.

«Во время пленарной сессии, помимо докладов, состоится вручение сертификата о вхождении Чердыни в число самых красивых деревень и городков России. Сертификат главе Чердынского муниципального округа Анне Батаговой вручит президент Ассоциации самых красивых городков и деревень России Александр Мерзлов», — сообщается на сайте ПГНИУ.

Как отмечается на официальном сайте Ассоциации, в неё входят сельские и малые городские населённые пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием для его сохранения через развитие туризма и вовлечение местных жителей. Присоединиться к Ассоциации могут населённые пункты с численностью населения не более 30 тыс. человек.

Ранее «Новый компаньон» писал, что IX Пермский экономический конгресс пройдёт на площадке ПГНИУ 13 и 14 марта. Главной темой в этом году станут благополучие человека и креативный капитал. Организаторами мероприятия выступает экономический факультет вуза при содействии дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

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