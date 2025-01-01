Главной темой Пермского экономического конгресса станет гуманизация экономики Ожидается выступление федеральных и региональных экспертов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

IX Пермский экономический конгресс пройдёт на площадке ПГНИУ 13 и 14 марта. Главной темой события в этом году станут благополучие человека и креативный капитал.

Организаторами мероприятия выступает экономический факультет вуза при содействии дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы». В программе форума — пленарная сессия с выступлениями федеральных и региональных экспертов из органов бизнеса и власти, представителей научной сферы.

«В 2025 году мы концентрируемся на креативном потенциале экономического развития. С одной стороны, творческие индустрии стали одним из приоритетов государственной экономической политики. С другой — креативная экономика стимулирует инновации и меняет структуру региональной экономики в сторону отраслей с высокой добавленной стоимостью, кроме того, креативные индустрии стимулируют инновационное развитие городов и их глобальную конкурентоспособность. Нам удалось собрать ведущих экспертов, чтобы вместе определить контур дальнейшего взаимодействия власти, бизнеса и науки в этой сфере», — объяснила профессор, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

На пленарной сессии ожидаются выступления замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, директора по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ» Антона Финогенова, заместителя директора института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Оксаны Синявской, GR-директора Beyond Taylor Всеволода Мещерякова, руководителя Центра устойчивого развития сельских территорий РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Александра Мерзлова. Участие в мероприятии примет заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодёжной политики Алексей Черников.

Также во время пленарной сессии Александр Мерзлов вручит главе Чердынского округа Анне Батаговой сертификат о вхождении Чердыни в число самых красивых деревень и городков России.

Два дня на форуме будут работать секции «Креативный капитал и инновации в управлении», «Комфортное пространство для жизни», «Экономика и человек», «Образование и экономика будущего».

Полная программа Пермского экономического конгресса и регистрация — на сайте.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.