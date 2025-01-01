Глава Соликамска выразил соболезнования семьям погибших спасателей Всем пострадавшим окажут необходимую помощь Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Русанова

Последствия трагедии в Соликамске Пермского края, где во время тушения пожара в жилом доме обрушилась кровля и погибли два спасателя, прокомментировал глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.

«К сожалению, при исполнении служебного долга погибли двое пожарных. От лица всех соликамцев приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал в своём телеграм-канале Александр Русанов.

Он отметил, что сейчас развернут пункт временного пребывания для жителей сгоревшего дома. Всем нуждающимся будет предоставлено маневренное жилье. По словам Русанова, пострадавшим от пожара семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 10 марта произошло возгорание в многоквартирном жилом доме по ул. Толстого в Соликамске. В здании загорелась кровля. Площадь возгорания составила порядка 170 кв. м. Спасая жизни людей, погибли два сотрудника МЧС, на них обрушилась крыша.

После происшествия прокуратура и следователи СК начали проверку.

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