Губернатор Прикамья представил Владимиру Путину итоги пятилетней работы Эксперты полагают, что встреча может говорить об усилении позиции Дмитрия Махонина Поделиться Твитнуть

В Кремле 10 марта состоялась встреча президента Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Основной темой обсуждения стала социально-экономическая ситуация в регионе, в частности развитие сфер образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства.

Владимир Путин оценил качество школьного образования в Прикамье, он обратил внимание, что регион занимает первое место по данному показателю. Дмитрий Махонин рассказал, что за 2020-2024 годы было построено 36 школ, в следующую пятилетку планируется построить ещё около 30 корпусов. Местами в детских садах обеспечены все нуждающиеся до семи лет, доступность дошкольного образования составила 100%. Развивается и спортивная инфраструктура, в планах — увеличить количество построенных объектов в три раза, а долю жителей региона, постоянно занимающихся спортом, до 70%.

Активно ведётся и строительство новых домов. Так, в 2024 году было возведено 1,7 млн кв. м жилья, расселено более 800 тыс. кв. м аварийного жилья. На 30% увеличилось количество дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Индекс промышленного производства за прошлый год составил 5,5%, индекс обрабатывающих отраслей — 8,5%. В крае реализуются шесть инвестиционных проектов в области добычи калийно-магниевых солей, что позволяет решить вопросы продовольственной безопасности и экспортного потенциала.

Дмитрий Махонин также отметил, что в регионе каждый третий ребёнок рождается в многодетной семье, всего на территории Пермского края проживает около 140 тыс. семей, все они получают меры социальной поддержки. Меры поддержки и льготы предусмотрены и для участников СВО и их семей. Новой мерой — семейным капиталом — воспользовались уже около 400 семей.

Напомним, в феврале 2020 года Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края, а в сентябре утверждён в должности, получив поддержку более 75% избирателей. В этом году срок его полномочий истекает, следующие выборы пройдут в сентябре.

Политтехнолог, управляющий партнёр коммуникационного агентства «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов отметил, что Владимир Путин положительно оценил работу руководства региона, и прошедшая встреча может говорить об усилении позиции губернатора.

«В феврале была знаковая дата для господина Махонина — пять лет в должности первого лица региона, поэтому логично было подвести итоги этой пятилетки. Безусловно, такая встреча — это, в любом случае, усиление позиций руководителя региона. Несмотря на то, что собеседники никак не коснулись вопроса выборов, сам факт такой встречи уже подразумевает положительную оценку работы губернатора и фактическое предложение продолжить работу на следующий срок. Президент почти полчаса общается с руководителем нашего региона и полностью расположен к нему. Мне кажется, это красноречивый жест поддержки Дмитрия Махонина», — прокомментировал эксперт.

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