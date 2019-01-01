Избирком официально признал Дмитрия Махонина избранным губернатором Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании краевой избирательной комиссии были утверждены итоговые протоколы голосования на выборах губернатора Пермского края. Всего в них приняли участие 713 824 избирателя, из них 465 929 — досрочно. Явка составила (35,76%). «Сегодня завершился очередной важный цикл избирательных кампаний, состоящий из Общероссийского голосования, выборов губернатора, трёх депутатов Законодательного собрания и ряда местных выборов, — заявил глава крайизбиркома Игорь Вагин. — Хочется отметить высокий профессионализм всех членов комиссий, наблюдателей и представителей СМИ, вместе с которыми мы проводили прошедшие кампании».

За врио главы региона Дмитрия Махонина (самовыдвижение) было отдано 540 323 голоса (75,69%), за Олега Постникова (ЛДПР) — 40 437 (5,66%), за Ксению Айтакову (КПРФ) — 97 284 (13,63%), за Евгения Козлова («Патриоты России») — 16 743 (2,35%). Поскольку за Махонина было отдано больше 50% голосов, избирком признал его избранным губернатором Пермского края.

Трёхдневное голосование себя оправдало, заключил политтехнолог, депутат Пермской городской думы Сергей Ильин. Он отметил также, что губернаторская кампания прошла в беспрецедентных условиях. Она стартовала в период тотального карантина, но по мере снятия ограничений появлялось больше возможностей. Ильин добавил также, что с каждым годом на выборах возрастает роль социальных сетей и падает влияние традиционных СМИ, особенно печатных. Электронные, по его словам, повестку держат. «Сама процедура голосования всё больше должна «цифровизироваться», — заявил Ильин. — Так, сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги» уже показал свою состоятельность в нашем регионе. А сегодня избиратели уже ждут внедрения дистанционного электронного голосования».

Политтехнолог Людмила Ознобишина поблагодарила избирателей, которые, несмотря на пандемию, пришли на участки. И отметила, что явка всё же была неоднородной: в сельских и национальных территориях она традиционно была заметно выше, чем в городских. «Конечно, одной из причин является «коронавирус» и «усталость» от недавнего голосования по Конституции, — полагает политтехнолог. — Но, думаю, что явка также показывает необходимость проведения анализа ситуации и дальнейшего решения накопившихся проблем в территориях-аутсайдерах».

Также на этом заседании избирательная комиссия утвердила итоговые протоколы по довыборам в Законодательное собрание. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев (округ №2), вице-премьер Антон Удальёв (округ №17) и руководитель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павел Кузьмин (округ №13) стали депутатами. Теперь они должны представить своё согласие на принятие мандата и уведомление, что у них нет статусов, которые препятствуют этому. По данным «Нового компаньона», Вячеслав Григорьев уже написал заявление о сложении мандата депутата Пермской городской думы, Антон Удальёв намерен написать заявление об увольнении с должности зампреда сегодня-завтра.

Инаугурация Дмитрия Махонина намечена на 9:30 21 сентября.





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