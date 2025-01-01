Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские актёры ставят спектакль-вербатим в баре Люся Прохоренко снова обращается к алкогольной теме Поделиться Твитнуть

Люся Прохоренко в спектакле "Пьяный "космонавт"

Сергей Харин

Пермский Дом актёра анонсировал премьеру спектакля «О чём молчит бар» (18+), которая состоится в баре «Совесть» 24 марта.

Краткая аннотация к спектаклю: «Возможно, это один из способов не быть одиноким». Постановка основана на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров. Зритель сможет среди множества голосов сосредоточиться на историях реальных людей, отвечающих на вопрос: «Почему ты здесь?».

В ролях выпивших — актёры Театра-Театра Алиса Девятова, Антон Девятов, Алина Ледовская, Михаил Меркушев и Степан Сопко. Авторы спектакля — актриса Люся Прохоренко и её друг, композитор из Екатеринбурга Виталий Корбесашвили.

Люся Прохоренко — из тех творческих личностей, которым одной актёрской профессии недостаточно. Она активно работает как драматург и постановщик спектаклей. Интересно, что в её портфолио уже есть пьеса об алкогольной зависимости — «Пьяный «космонавт» (18+). Моноспектакль по этому тексту в постановке Дамира Сайранова с успехом идёт в «Сцене-Молот».

В стоимость билета на премьеру «О чём молчит бар» входит один коктейль — алкогольный или безалкогольный, по выбору зрителя.

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