В Перми из-за ДТП автобусы разворачиваются на площади Восстания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 10 марта на ул. Завьялова, изменено движение четырёх автобусных маршрутов.

Представители департамента транспорта администрации города сообщили, что из-за аварии стороннего транспорта проезд автобусов по указанной улице оказался невозможным. В результате этого маршруты № 16, 26, 34 и 38 из центра города сокращены до площади Восстания.

Ранее дептранс сообщал, что с понедельника, 10 марта, вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №42 (М/р Водники — Центральный рынок) и 43 (10-й микрорайон — Центральный рынок). Так, на маршруте №43 увеличат частоту рейсов утром, а расписание автобуса №42 скорректируют в соответствии с изменениями дорожной ситуации.

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