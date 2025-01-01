В Перми увеличат число отправления автобусов на маршруте №43 Изменения вводятся с 10 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми, с понедельника, 10 марта, вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №42 и №43.

Так, на маршруте №43 увеличат частоту движения автобусов в утром, а расписание автобуса №42 скорректируют в ответ на изменения дорожной ситуации.

Напомним, ранее в городском дептрансе анонсировали запуск двух временных автобусных маршрута с 3 марта, а также изменения в расписании движения нескольких действующих маршрутов.

В частности, в Кировском и Орджоникидзевском районах запустили временные маршруты: № 42 сообщением «М/р Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». Сообщалось, что оба маршрута будут работать параллельно с маршрутами № 15 и 53 по будням в пиковые часы и обслуживаться автобусами особо большого класса.

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