В Перми с 3 марта начнут курсировать два временных автобусных маршрута Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Автобусы и вообще"

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, с 3 марта вводятся изменения в работе общественного транспорта. В частности, запустят два временных автобусных маршрута, а также меняется расписание движение нескольких действующих маршрутов.

С начала следующей недели в Кировском и Орджоникидзевском районах начнут курсировать временные маршруты: № 42 сообщением «М/р Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». Оба маршрута будут работать параллельно с маршрутами № 15 и 53 по будням в пиковые часы и обслуживаться автобусами особо большого класса.

В дептрансе отметили, что это позволит разгрузить направления и улучшить транспортную доступность микрорайонов.

Напомним, по поручению главы города автобусы особо большого класса выводятся на линию раньше предполагаемого срока. Временные маршруты будут работать до перехода маршрутов № 15 и 53 на обслуживание автобусами особо большого класса. Это произойдёт летом 2025 года.

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