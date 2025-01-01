Более 30 участников Великой Отечественной войны станут Почётными гражданами Перми Проект решения поступил на рассмотрение в гордуму Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Перми» 35 жителям краевой столицы, которые участвовали в Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещён на сайте городского парламента.

Ветеранов наградят почётным званием и перечислят денежные выплаты.

Контроль за исполнением решения возложили на комитет гордумы по местному самоуправлению и регламенту.

Отметим, в конце февраля депутаты Пермской городской думы мэра Эдуарда Соснина приняли поправку в положение о звании «Почётный гражданин Перми». По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, участникам ВОВ, проживающим в краевой столице, будет присвоено звание «Почетный гражданин Перми».

В положение добавили новый раздел, который регламентирует присвоение почётного звания.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае осталось 4224 ветерана Великой Отечественной войны, из которых непосредственных её участников всего 107 человек. Таким образом, только треть участников Великой Отечественной войны получат почётное звание.

Как правило, почётными гражданами становятся общественные деятели, политики, ученые, спортсмены или предприниматели. Например, в прошлом году это звание получили один из основателей школы киокушин в Прикамье, президент Федерации киокушин России и главный тренер спортивной сборной команды РФ по киокушин Александр Алымов и депутат Пермской городской думы Владимир Плотников.

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