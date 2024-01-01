Владимир Плотников может стать почётным гражданином Перми Также на присвоение звания претендует Александр Алымов Поделиться Твитнуть

Сергей Якупов

Комиссия при главе Перми рассмотрела заявки на присуждение звания «Почётный гражданин Перми» в 2024 году. На утверждение депутатам гордумы представлены две кандидатуры: основателя и руководителя спортивных школ «Киокушинкай» в Пермском крае, президента реготделения Российского союза боевых искусств Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», их обоих выдвинула спортивная общественность Прикамья.

Ожидается, что кандидатуры этих претендентов рассмотрят на майском пленарном заседании депутаты гордумы.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года депутаты вручили Плотникову знак отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Почётный знак стал очередным в копилке наград депутата. В 2014 году думцы наградили своего коллегу почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Своё решение они обосновали достижениями Владимира Плотникова в области спорта, активным участием в благотворительной деятельности, большим личным вкладом в развитие органов местного самоуправления.

По итогам 2021 года Владимир Плотников стал самым богатым депутатом городского парламента. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.).

Звание «Почётный гражданин» даёт возможность получать из городского бюджета пожизненное ежегодное довольствие в размере 100 тыс. руб. Кроме того, он получает из казны единовременную выплату в 100 МРОТ (более 1,6 млн руб.).

Обладателя этого статуса обязаны принять любой чиновник, в том числе мэр, любой руководитель муниципального учреждения и предприятия Перми.

Также после смерти ему оплачивают похороны, он имеет право на захоронение в почётном квартале на Северном кладбище. Именем почётного гражданина могут назвать какой-либо городской топоним.

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