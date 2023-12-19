Максим Артамонов Пермскому депутату Владимиру Плотникову вручили знак отличия «За вклад в развитие нормотворчества» Он получил награду за несколько дней до 60-летнего юбилея Поделиться Твитнуть

Владимир Плотников

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали проект решения о награждении знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества» депутата-единоросса Владимира Плотникова. Также депутаты решили наградить замглавы управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы Евгения Сапаркина «Почётной грамотой города Перми»

С докладом по вопросу выступил председатель комитета по местному самоуправлению Василий Кузнецов.

Если за решение о награждении Евгения Сапаркина депутаты проголосовали единогласно, то за награждение Владимира Плотникова отдали свой голос 32 депутата и один воздержался.

Владимир Плотников получил награду накануне 60-летнего юбилея, который отметит 21 декабря.

Почётный знак стал очередным в копилке его наград. В 2014 году депутаты Пермской гордумы наградили своего коллегу почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Своё решение они обосновали достижениями Владимира Плотникова «в области спорта, активным участием в благотворительной деятельности, большим личным вкладом в развитие органов местного самоуправления».

По итогам 2021 года Владимир Плотников стал самым богатым депутатом городского парламента. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.).

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