Максим Артамонов Профильный комитет думы поддержал предложение наградить депутата Плотникова Парламентарию вручат знак отличия «За вклад в развитие нормотворчества» Поделиться Твитнуть

Члены комитета по местному самоуправлению единогласно поддержали проект решения о награждении знаком отличия Пермской городской думы «За вклад в развитие нормотворчества» депутата-единоросса Владимира Плотникова.

На этом же заседании комитета депутаты рекомендовали рассмотреть на декабрьской пленарке вопрос о награждении «Почётной грамотой города Перми» замглавы управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы Евгения Сапаркина.

«Ничего удивительного, что человек (Владимир Плотников — ред.), три созыва отработав и являясь председателем специальной комиссии по дорогам, к юбилею отмечен внутренним знаком думы. Это совершенно нормально. То же самое и Сапаркин, который верой и правдой городу служит 14 лет», — прокомментировал решение председатель комитета Василий Кузнецов.

Свою награду депутат Плотников может получить накануне 60-летнего юбилея — Владимир Иванович отметит день рождения 21 декабря, а заседание думы состоится 19-го.

Почётный знак станет очередным в копилке его наград. В 2014 году депутаты Пермской гордумы наградили своего коллегу почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Своё решение они обосновали достижениями Владимира Плотникова «в области спорта, активным участием в благотворительной деятельности, большим личным вкладом в развитие органов местного самоуправления».

По итогам 2021 года Владимир Плотников стал самым богатым депутатом городского парламента. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.). На тот момент в собственности у депутата были два жилых дома площадью 418,6 и 520,3 кв. м, половина квартиры в Испании площадью 118,5 кв. м, два автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120 и земельные участки площадью 18 818 кв. м.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.