В Прикамье осталось 107 участников Великой Отечественной войны В регионе живут более 4 тысяч тружеников тыла, вдов ветеранов и узников концлагерей Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день в Пермском крае осталось 4224 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых непосредственных участников всего 107 человек. Такие данные озвучил на заседании оргкомитета «Победа» глава краевого минсоца Павел Фокин.

Из общего количества ветеранов 66 — это жители блокадного Ленинграда, 155 — бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 3456 — труженики тыла и 649 — вдовы умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны.

По словам Фокина, в этом году в рамках юбилея Победы 1 апреля главы муниципалитетов вручат ветеранам юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Её получат 3773 человека.

Также предусмотрена федеральная единовременная выплата по 80 и 55 тыс. руб.

Из презентации Павла Фокина

Помимо этого, ветераны получат ежегодные выплаты ко дню Победы — по 15 тыс. руб. (10 тыс. руб. от Федерации и 5 тыс. руб. от региона).

Из презентации Павла Фокина

Как рассказал Павел Фокин, двум вдовам участников Великой Отечественной войны из Кунгурского и Оханского округов выделили по 8 млн 235,1 тыс. руб. на улучшение жилищный условий, а ещё пять ветеранов получили по 433,6 тыс. рублей на ремонт жилья.

Напомним, в начале прошлого года на территории региона проживало почти 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к ним, включая 201 инвалида и участника войны, 79 жителей блокадного Ленинграда, 174 несовершеннолетних узника фашизма, 4657 тружеников тыла и 446 вдов участников Великой Отечественной войны. Таким образом, за год число ветеранов сократилось более чем на 1 тыс. человек.

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