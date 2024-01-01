В Пермском крае остался 201 участник Великой Отечественной войны И более 4,6 тысячи тружеников тыла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края в настоящее время проживает примерно 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к ним, включая 201 инвалида и участника войны, 79 жителей блокадного Ленинграда, 174 несовершеннолетних узника фашизма, 4657 тружеников тыла и 446 вдов участников Великой Отечественной войны. Об этом было объявлено на заседании краевого оргкомитета «Победа» в Перми.

Каждый год ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают по 10 тыс. руб. из федерального бюджета. Как сообщил министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин, в этом году такую выплату получит 201 человек. Кроме того, в рамках региональной поддержки примерно 5 тыс. жителей края, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла получат выплату в размере 5 тыс. руб.

Также к 9 Мая все мемориальные объекты в регионе будут проверены и при необходимости благоустроены. На данный момент в Пермском крае насчитывается около 1,2 тыс. таких объектов.

В рамках празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на всей территории края пройдут около 1900 мероприятий, включая фестивали, выставки, спектакли и экскурсии. Окончательную программу мероприятий одобрят в апреле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.